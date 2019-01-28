Главная Новости Криминал и происшествия В тройном ДТП за Домом Советов пострадал пассажир
28.01.2019  16:31   

В тройном ДТП за Домом Советов пострадал пассажир

Авария произошла 27 января около 15:10 на перекрестке улиц Мироносицкой и Свободы.


// Facebook

Участниками ДТП стали три автомобиля - Toyota, Skoda, SEAT, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, в больницу госпитализировали пассажира автомобиля Toyota.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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