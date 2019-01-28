Пожар в торговом центре на Салтовке: новые подробности от полиции

Полицейские определились, по какой статье понесет ответственность виновник происшествия.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, информация о происшествии на Салтовке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается.
Напомним, что 28 января в 3:42 в Московском районе города Харьков в трехэтажном здании торгового центра «Мираж» (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар», - сообщили спасатели.
Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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