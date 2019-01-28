28.01.2019 17:14

Пожар в торговом центре на Салтовке: новые подробности от полиции

Полицейские определились, по какой статье понесет ответственность виновник происшествия.



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции, информация о происшествии на Салтовке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливается.

Напомним, что 28 января в 3:42 в Московском районе города Харьков в трехэтажном здании торгового центра «Мираж» (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар», - сообщили спасатели.