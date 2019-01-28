На перекрестке 50х50 маршрутку догнала Skoda

Авария произошла 28 января около 10:00 около перекрестка проспектов Юбилейного и Льва Ландау.
Участниками аварии стали автомобиль Skoda Fabia и маршрутный автобус БАЗ, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель иномарки не соблюдала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автобусом, который двигался впереди.
На водителя Skoda полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.
Напомним, двумя часами ранее на этом же перекрестке столкнулись автомобили Kia и Peugeot, что вызвало временную остановку движения троллейбусов.
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