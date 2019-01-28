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28.01.2019  19:12   

Под Харьковом рухнула крыша дома

В пригороде Первой столицы, из-за выпавшего снега, не выдержала крыша здания.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на источники в силовых структурах, 27 января в поселке Васищево Харьковского района под тяжестью снега обрушилась крыша дома барачного типа.
 
На место происшествия выезжали руководители местного райотдела, группа реагирования патрульной полиции, глава поселкового совета, а также бригада скорой и экипаж ГСЧС.
 
Силовики выяснили, что в доме на четыре квартиры проживают 13 человек, однако в момент ЧП в нем находились лишь двое граждан.
 
В результате случившегося никто из них не пострадал.
 
Из-за обвала крыши и потолка были частично разрушены квартиры, поэтому сейчас решается вопрос о расселении жильцов.
 
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  рухнула крыша, снег, харьков, васищево
 
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