28.01.2019 19:12

Под Харьковом рухнула крыша дома

В пригороде Первой столицы, из-за выпавшего снега, не выдержала крыша здания.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на источники в силовых структурах, 27 января в поселке Васищево Харьковского района под тяжестью снега обрушилась крыша дома барачного типа.

На место происшествия выезжали руководители местного райотдела, группа реагирования патрульной полиции, глава поселкового совета, а также бригада скорой и экипаж ГСЧС.

Силовики выяснили, что в доме на четыре квартиры проживают 13 человек, однако в момент ЧП в нем находились лишь двое граждан.

В результате случившегося никто из них не пострадал.

Из-за обвала крыши и потолка были частично разрушены квартиры, поэтому сейчас решается вопрос о расселении жильцов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.