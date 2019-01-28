28.01.2019 19:39

Три дня в заложниках: разбойник, захвативший дом со старушкой-хозяйкой, может сесть на 12 лет

Прокуратура утвердила обвинение мужчине, напавшего на пенсионерку, ограбившего ее дом и три дня жившего у нее, насильно удерживая.



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Как сообщила Прокуратура, утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту разбойного нападения на одинокую пенсионерку (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как рассказал руководитель Первомайской местной прокуратуры Владимир Говоруха, происшествие случилось в конце ноября прошлого года в одном из сел Красноградского района.

33-летний лозовчанин через незапертую форточку залез в дом 89-летней бабушки. Мужчина знал, что старушка живет одна, потому что ранее неоднократно приезжал на подработки в село.

Нападающий разбудил летнюю женщину и, угрожая топором и пистолетом, отобрал у нее 800 грн. Однако оставлять дом разбойник не торопился. Запугав бабушку, человек три дня пил в ее доме. Угрожая расправой, он запретил женщине сообщать кому о его присутствии в доме.

Напоследок преступник обыскал дом и нашел все сбережения пенсионерки в сумме около 19 тыс. Грн. После этого мужчина заставил бабушку вызвать ему такси, на котором и уехал, прихватив все деньги.

Разбойника задержали по «горячим следам». По требованию прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в настоящее время находится в производстве Первомайского районного суда. Дело слушать коллегия судей.

За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.