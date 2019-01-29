Подозреваемого в изнасиловании провизира аптеки суд взял под стражу

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении провизора аптеки, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
Такую меру выбрал Фрунзенский райсуд Харькова.
Свою вину в суде мужчина признал, рассказала UA: Харків пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.
Подозреваемому 45 лет. По словам Дубовик, ранее он был судим 7 раз. Три из них - за изнасилование. Мужчине грозит до 5 лет заключения.
Напомним, в пятницу, 25 января, в одной из аптек Немышлянского района напали на провизора. По версии следователей, мужчина зашел в аптеку, когда там не было посетителей. Он затащил девушку в подсобку, избил, изнасиловал и похитил ее мобильный телефон. Затем скрылся. Нападающего сняли камеры видеонаблюдения. Мужчину узнал местный участковый. Задержали подозреваемого через несколько часов возле собственного дома.
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