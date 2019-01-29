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29.01.2019  09:03   

Ограбление на Московском проспекте: патрульные задержали нападавшего с добычей

Задержанного передали оперативно-следственной группе.


// Патрульная полиция

Вечером 27 января патрульные получили вызов: «Неизвестный путем рывка открыто завладел сумкой, в которой находились денежные средства и банковские карточки».

Нападение произошло на Московском проспекте. Пострадавший сообщил полицейским, как выглядел злоумышленник.

В ходе отработки вызова полицейские обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженного гражданина передали следователям.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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