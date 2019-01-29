Ограбление на Московском проспекте: патрульные задержали нападавшего с добычей

Задержанного передали оперативно-следственной группе.
Вечером 27 января патрульные получили вызов: «Неизвестный путем рывка открыто завладел сумкой, в которой находились денежные средства и банковские карточки».
Нападение произошло на Московском проспекте. Пострадавший сообщил полицейским, как выглядел злоумышленник.
В ходе отработки вызова полицейские обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженного гражданина передали следователям.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: