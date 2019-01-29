Пропавшего под Харьковом подростка копы вернули родителям

Во время отработки Лозовского района работники полиции оперативно разыскали пропавшего ребенка и вернули домой.
27 января в Лозовской отдел полиции обратилась 38-летняя женщина.
Она сообщила, что ее 13-летний сын 21 января поехал на учебу и почти неделю не приезжал домой.
Работники сектора ювенальной превенции установили местонахождение мальчика. Как выяснилось, все время он находился в гостях у своего 14-летнего товарища, жителя пгт. Краснопавловка.
Ребенка вернули домой и провели с ним профилактическую беседу.
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