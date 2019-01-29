29.01.2019 10:14

Пропавшего под Харьковом подростка копы вернули родителям

Во время отработки Лозовского района работники полиции оперативно разыскали пропавшего ребенка и вернули домой.



// Нацполиция

27 января в Лозовской отдел полиции обратилась 38-летняя женщина.

Она сообщила, что ее 13-летний сын 21 января поехал на учебу и почти неделю не приезжал домой.

Работники сектора ювенальной превенции установили местонахождение мальчика. Как выяснилось, все время он находился в гостях у своего 14-летнего товарища, жителя пгт. Краснопавловка.

Ребенка вернули домой и провели с ним профилактическую беседу.