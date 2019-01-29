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29.01.2019  11:01   

Мужчину с обожженными конечностями спасли из огненной ловушки (ФОТО)

Змиевской район: при пожаре ГСЧС-никами был спасен 53-летний мужчина.


://kh.dsns.gov.ua

28 января в 18:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Змиевской район, с. Зидьки, ул. Электрическая, 22.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи и деревянные конструкции дома на площади около 60 кв.м. Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину 1965 года, который был уже в бессознательном состоянии. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Далее медики госпитализировали пострадавшего в ожоговое отделение 4-ю больницу города Харькова с диагнозом ожоги рук, ног и лица.

В 19:15 пожар был локализован, а в 23:15 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, село, ожегиц оспитализация, харьков
 
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