29.01.2019 11:01

Мужчину с обожженными конечностями спасли из огненной ловушки (ФОТО)

Змиевской район: при пожаре ГСЧС-никами был спасен 53-летний мужчина.



://kh.dsns.gov.ua

28 января в 18:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Змиевской район, с. Зидьки, ул. Электрическая, 22.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи и деревянные конструкции дома на площади около 60 кв.м. Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину 1965 года, который был уже в бессознательном состоянии. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Далее медики госпитализировали пострадавшего в ожоговое отделение 4-ю больницу города Харькова с диагнозом ожоги рук, ног и лица.

В 19:15 пожар был локализован, а в 23:15 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.