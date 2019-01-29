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29.01.2019  12:12   

Горящий диван совершил эффектный прыжок из квартиры курильщика на снег во дворе (фото)

В Основянском районе на пожаре спасли очередного беспечного курильщика.


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28 января в 19:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г.. Харьков, ул. Южнопроектная, 22.

К месту происшествия немедленно выехало 2 отделения службы спасения со 2-й и 41-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на втором этаже горел диван. Площадь пожара составляла около 2 кв.м. С задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух мужчину 1969 года.

Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в ожоговый центр с диагнозом ожоги рук, плеча и спины.

Пожар локализован в 19:43 и в 20:13 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Тэги:  курение, беспечность, харьков, основа, спасение, диван
 
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