Главная Новости Криминал и происшествия Подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок (фото)
29.01.2019  11:50   

Подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок (фото)

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили и задержали с поличным заместителя начальника одного из отделений полиции области во время получения неправомерной выгоды.


// facebook

По данным следствия, 39-летний подполковник полиции требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на общую сумму 33 тыс 600 грн.

Работник полиции взимал «дань» с каждого грузовика вырубленного леса. В случае отказа постоянно платить милиционер угрожал привлечь гражданина к ответственности.

Задержали полицейского во время передачи очередного транша неправомерной выгоды, а именно 14 тыс 400 грн.

Сейчас фигурант уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения и избрании меры пресечения.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  криминал, вымогательство, харьков, прокуратура, подозрение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.01 Криминал и происшествия Суд арестовал мужчину, который выбросил сына с четвертого этажа 28.01 Криминал и происшествия Турист зашил в зимнюю куртку полтора килограмма «травки» 25.01 Криминал и происшествия Подозреваемого в расстреле автобуса и ранившего прохожего взяли под стражу
 
 

Видео

На Салтовке утром сгорел торговый центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 