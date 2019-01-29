Подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок (фото)

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили и задержали с поличным заместителя начальника одного из отделений полиции области во время получения неправомерной выгоды.
По данным следствия, 39-летний подполковник полиции требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на общую сумму 33 тыс 600 грн.
Работник полиции взимал «дань» с каждого грузовика вырубленного леса. В случае отказа постоянно платить милиционер угрожал привлечь гражданина к ответственности.
Задержали полицейского во время передачи очередного транша неправомерной выгоды, а именно 14 тыс 400 грн.
Сейчас фигурант уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения и избрании меры пресечения.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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