29.01.2019 11:50

Подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок (фото)

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили и задержали с поличным заместителя начальника одного из отделений полиции области во время получения неправомерной выгоды.



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По данным следствия, 39-летний подполковник полиции требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на общую сумму 33 тыс 600 грн.

Работник полиции взимал «дань» с каждого грузовика вырубленного леса. В случае отказа постоянно платить милиционер угрожал привлечь гражданина к ответственности.

Задержали полицейского во время передачи очередного транша неправомерной выгоды, а именно 14 тыс 400 грн.

Сейчас фигурант уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения и избрании меры пресечения.