29.01.2019 13:19

Пострадавшие от падения крыши семьи - в бедственном положении (ФОТО)

Под Харьковом жильцы разрушенных квартир, просят о помощи



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В социальной сети появилось обращение жильцов дома в Васищево, которые бедствуют, так как у них разрушены квартиры.

Выставив фото своих разрушенных жилищ,люди обратились за помощью.

"Происшествие в Васищево!харьковская область.

Обрушился дом. 10 человек осталось без жилья.

Семьи с детьми. От государства понятное дело ждать нечего.

Помогают все неравнодушные!

Народ! Кому не пофиг - 0960145732 Мурадьян Марина .реквизиты : 4149499112105729.

Б/ у стройматериалы. Рабочие руки . Всему будем рады и будем публиковать как движется дело".

Наломним, что в поселке Васищево Харьковского района под тяжестью снега обрушилась крыша дома барачного типа.