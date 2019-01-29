Пострадавшие от падения крыши семьи - в бедственном положении (ФОТО)

Под Харьковом жильцы разрушенных квартир, просят о помощи
В социальной сети появилось обращение жильцов дома в Васищево, которые бедствуют, так как у них разрушены квартиры.
Выставив фото своих разрушенных жилищ,люди обратились за помощью.
"Происшествие в Васищево!харьковская область.
Обрушился дом. 10 человек осталось без жилья.
Семьи с детьми. От государства понятное дело ждать нечего.
Помогают все неравнодушные!
Народ! Кому не пофиг - 0960145732 Мурадьян Марина .реквизиты : 4149499112105729.
Б/ у стройматериалы. Рабочие руки . Всему будем рады и будем публиковать как движется дело".
Наломним, что в поселке Васищево Харьковского района под тяжестью снега обрушилась крыша дома барачного типа.
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