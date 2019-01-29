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29.01.2019  13:58   

На пешеходном переходе Hyundai догнал Suzuki

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла 29 января 11:30 на пр. Науки, 19.

Предварительная информация от патрульных: водитель автомобиля Hyundai не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Suzuki.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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