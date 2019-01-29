На пешеходном переходе Hyundai догнал Suzuki

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.
Авария произошла 29 января 11:30 на пр. Науки, 19.
Предварительная информация от патрульных: водитель автомобиля Hyundai не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Suzuki.
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: