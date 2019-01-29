Домашняя собка покусала 4-летнюю девочку за голову в пригороде Харькова

Прошло не более полугода, как в Дергачах питбули на глазах у прохожих рвали человека. На этот раз жертвой домашнего «питомца» стала 4-летняя девочка.
Под Харьковом собака набросилась на девочку 2014 года рождения. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, трагедия произошла в Дергачах вчера, 28 января 2019 года.
По данным правоохранителей, ребенка госпитализировали в областную детскую больницу №1 с раной головы. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений.
«Как сообщил руководитель районной полиции, конфликт, по большому счету, исчерпан. Хозяйка собаки оказывает семье ребенка всяческую помощь, материальную поддержку. У нее породистая собака.
Пока установлено, что ребенок сделал в ее сторону неожиданное резкое движение, и собака проявила такую реакцию. Конечно, полиция будет подробно разбираться в этой истории», — рассказала подробности заместитель начальника отдела коммуникации областного ГУНП Оксана Калмыкова.
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