29.01.2019 14:14

Домашняя собка покусала 4-летнюю девочку за голову в пригороде Харькова

Прошло не более полугода, как в Дергачах питбули на глазах у прохожих рвали человека. На этот раз жертвой домашнего «питомца» стала 4-летняя девочка.



Фото: versiya.info

Под Харьковом собака набросилась на девочку 2014 года рождения. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, трагедия произошла в Дергачах вчера, 28 января 2019 года.

По данным правоохранителей, ребенка госпитализировали в областную детскую больницу №1 с раной головы. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

«Как сообщил руководитель районной полиции, конфликт, по большому счету, исчерпан. Хозяйка собаки оказывает семье ребенка всяческую помощь, материальную поддержку. У нее породистая собака.

Пока установлено, что ребенок сделал в ее сторону неожиданное резкое движение, и собака проявила такую реакцию. Конечно, полиция будет подробно разбираться в этой истории», — рассказала подробности заместитель начальника отдела коммуникации областного ГУНП Оксана Калмыкова.