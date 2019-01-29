29.01.2019 14:21

Маршрутка спровоцировала тройное ДТП на проспекте Науки (ФОТО)

Авария произошла около полудня 29 января на пр. Науки, 24.



// Патрульная полиция

Как вычснили патрулные, водитель автобуса БАЗ не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

От удара легковушку отбросило на двигавшийся впереди автомобиль Lexus.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя БАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.



Фото: Трэш Харьков