29.01.2019 15:01

Оголодавший домушник приготовил на вынос спиртное и украшения (ФОТО)

Злоумышленника задержали полицейские охраны.



//guard.npu.gov.ua

Кража произошла в частного доме поселка Солоницевка.

В доме сработала сигнализация, и полицейске охраны выехали на проверку. На фасаде дома правоохранители увидели отогнутую металлическую решетку и поврежденное металлопластиковое окно.



Сигналы охранной сигнализации указывали, что вор еще находился в помещении. Полицейские вызвали дополнительную группу реагирования, перекрыли все возможные выходы из помещения, и начали переговоры с преступником.



Полицейским охраны удалось уговорить злоумышленника выбросить 2 предмета, внешне похожих на газовые баллончики. Парень сообщил, что с помощью металлической трубы повредил решетку и окно и начал искать на первом этаже дома «легкие деньги».



Подозреваемый уверял, что решился на кражу, потому что был очень голодным, но почему-то приготовил «на вынос» алкогольные напитки и ювелирные украшения.

У поврежденного окна полицейские обнаружили несколько бутылок алкогольных напитков, а в вещах задержанного - револьвер системы «Флобер» и две серьги из металла бело-серого цвета.

Через несколько минут полицейские охраны зашли в помещение и задержали правонарушителя. Им оказался 16-летний местный жителя.

Злоумышшленника доставили в Дергачевский отдела полиции. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.