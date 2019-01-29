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29.01.2019  15:14   

Четверка любителей наркоты попалась в руки копам (ФОТО)

В ходе отработки Харькова полицейские задержали граждан с наркотическими веществами


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 января на улице участковые офицеры и работники отдела криминальной полиции Слободского отдела полиции обнаружили четырех человек, которые при себе хранили наркотики.
 
Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у трех мужчин и одной женщины 2 пакета с порошкообразным веществом, похожим на «соль», сверток «каннабиса» и вещество, внешне похожее на опий.
 
Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
Следственным Слободского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, задержаны, харьков
 
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