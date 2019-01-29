Оставленный хозяевами дом не пережил очередной снегопад

Под тяжестью снега обвалилась крыша на площади в 80 квадратных метров.
Обвал крыши одноэтажного частного дома произошел 28 января в селе Сухины Богодуховского района, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Это случилось из-за чрезмерной нагрузки снега на крыше конструкции здания. Обвал произошел на площади около 80 м2.
Постояннов доме никто не проживал, отопления и освещение были отключены.
Стены и перекрытия дома не повреждены. Травмированных и погибших в результате обвала нет.
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