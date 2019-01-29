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29.01.2019  16:32   

Оставленный хозяевами дом не пережил очередной снегопад

Под тяжестью снега обвалилась крыша на площади в 80 квадратных метров.


//Телеканал 24

Обвал крыши одноэтажного частного дома произошел 28 января в селе Сухины Богодуховского района, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Это случилось из-за чрезмерной нагрузки снега на крыше конструкции здания. Обвал произошел на площади около 80 м2.

Постояннов доме никто не проживал, отопления и освещение были  отключены.

Стены и перекрытия дома не повреждены. Травмированных и погибших в результате обвала нет.

Тэги:  упала крыша, харьков
 
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