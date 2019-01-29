29.01.2019 16:49

Трехмесячная крошка с пороком сердца отравилась детским питанием на воде с нитратами (ВИДЕО)

Полицейские проверяют обстоятельства происшествия.



newsroom.kh.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 28 января трехмесячный мальчик в тяжелом состоянии был доставлен санавиацией из села Меловое в Харьковскую областную детскую больницу.

Информация о срочной госпитализации ребенка в медицинское учреждение в Харькове поступила в Великобурлукское отделение 28 января в 6:51.

По предварительным данным медиков, ребенку стало плохо в результате отравления. Родители приготовили ребенку пищевую смесь на воде, взятой из скважины на территории домовладения.

При обследовании в медицинском учреждении Харькова врачи диагностировали у ребенка врожденный порок сердца. Сейчас младенец находится в Харьковском институте общей и неотложной хирургии, его готовят к операции.

В то же время специалистами лабораторного центра были отобраны пробы воды из скважины и приготовленной питательной смеси. Согласно информации, указанной в справке, норма содержания нитратов превышена на 8 единиц.

Предварительно следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по доглядуза ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас изучается документация из больницы и выясняются все обстоятельства происшествия.