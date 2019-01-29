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29.01.2019  16:49   

Трехмесячная крошка с пороком сердца отравилась детским питанием на воде с нитратами (ВИДЕО)

Полицейские проверяют обстоятельства происшествия.


newsroom.kh.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции 28 января трехмесячный мальчик в тяжелом состоянии был доставлен санавиацией из села Меловое в Харьковскую областную детскую больницу.
 
Информация о срочной госпитализации ребенка в медицинское учреждение в Харькове поступила в Великобурлукское отделение 28 января в 6:51.
 
По предварительным данным медиков, ребенку стало плохо в результате отравления. Родители приготовили ребенку пищевую смесь на воде, взятой из скважины на территории домовладения.
 
При обследовании в медицинском учреждении Харькова врачи диагностировали у ребенка врожденный порок сердца. Сейчас младенец находится в Харьковском институте общей и неотложной хирургии, его готовят к операции.
 
В то же время специалистами лабораторного центра были отобраны пробы воды из скважины и приготовленной питательной смеси. Согласно информации, указанной в справке, норма содержания нитратов превышена на 8 единиц.
 
Предварительно следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по доглядуза ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас изучается документация из больницы и выясняются все обстоятельства происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  отравление младенца, нитраты и порок сердца, харьков
 
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