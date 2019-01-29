29.01.2019 18:00

Пожар на Московском проспекте: хозяйка ждала спасателей у дверей горящей квартиры

29 января в 13:28 поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по Московскому проспекту, 27.



// ГСЧС

На тушение выезжали 2 отделения на автоцистернах и 1 на автолестнице в составе 12 спасателей.

На момент их прибытия в квартире на 4-м этаже жилого дома горели домашние вещи. Площадь пожара составляла 12 кв.м.

56-летняя хозяйка квартиры находилась на лестничной клетке возле собственной квартиры. Спасатели помогли женщине выйти на свежий воздух. Бригадой медиков ей была оказана первая неотложная помощь, от дальнейшей госпитализации она отказалась.



В 13:41 пожар был локализован, в 14:04 полностью ликвидирован. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.