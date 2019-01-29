29.01.2019 18:23

В грузовик неосмотрительного водителя на скорости врезался локомотив (ФОТО)

Мужчина - в больнице, но для него и пассажиров автомобиля все могло закончиться куда хуже.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 января на автодороге «Харьков-Волчанск» на железнодорожном переезде поезд сообщением «Купянск-Узловой-Волчанск» совершил наезд на грузовой автомобиль «МАН» под управлением 35-летнего водителя.

Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена ​​световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра.

35-летний мужчина доставлен в районную больницу.

В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин. Его доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков.

Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Транспортные средства получили механические повреждения.

Движение транспорта не останавливалось.