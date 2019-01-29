В грузовик неосмотрительного водителя на скорости врезался локомотив (ФОТО)

Мужчина - в больнице, но для него и пассажиров автомобиля все могло закончиться куда хуже.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: