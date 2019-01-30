30.01.2019 08:20

Из-за ДТП на Южном вокзале остановились трамваи

Ааврия произошла 29 января около 18:00 на ул. Евгения Котляра, 8/10.



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По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Daewoo Lanos и автомобиль Nissan.

По свидельствам очевидцев, из-за ДТП не мог проехать электротрнаспорт, собралось по меньшей мере 8 трамваев.



Патрульные собрали матeриал на ДТП, которые передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для дальнейшего установлeння обстоятельств происшествия.