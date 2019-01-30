Из-за ДТП на Южном вокзале остановились трамваи

Ааврия произошла 29 января около 18:00 на ул. Евгения Котляра, 8/10.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Daewoo Lanos и автомобиль Nissan.
По свидельствам очевидцев, из-за ДТП не мог проехать электротрнаспорт, собралось по меньшей мере 8 трамваев.
Патрульные собрали матeриал на ДТП, которые передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для дальнейшего установлeння обстоятельств происшествия.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: