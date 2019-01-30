30.01.2019 08:43

В центре Харькова КамАз врезался в Infinity

Пострадавших нет.



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Авария произошла 29 января около 12:00, на ул. Пушкинской, 83.



Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля КамАЗ не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Infinity.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя КамАЗа патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. МАтериалы ДТП передадут в суд.