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30.01.2019  08:43   

В центре Харькова КамАз врезался в Infinity

Пострадавших нет.


// Facebook

Авария произошла 29 января около 12:00, на ул. Пушкинской, 83.

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля КамАЗ не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Infinity.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя КамАЗа патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. МАтериалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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