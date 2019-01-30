В центре Харькова КамАз врезался в Infinity

Пострадавших нет.
Авария произошла 29 января около 12:00, на ул. Пушкинской, 83.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля КамАЗ не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Infinity.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя КамАЗа патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. МАтериалы ДТП передадут в суд.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: