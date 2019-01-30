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30.01.2019  09:30   

Вниманию водителей: пробки на крупных развязках Харькова

Утром 30 января движение, в основном стоит в районе проспектов Московский и Гагарина.


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Как сообщает Харьков.comments.ua, скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Московский проспект, район Горизонта – движение от центра.

Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.

Московский проспект, от метро «Армейская» до улицы Харьковских Дивизий – движение в обе стороны.

Улица Василия Мельникова – движение в сторону центра.

Московский проспект, от проспекта Льва Ландау до больницы №2 – движение в сторону центра.

Улица Плехановская – движение в сторону центра.

Московский проспект, район Защитников Украины – движение от центра.

Улица Академика Павлова – движение в сторону «Героев Труда».

Улица Героев Труда, район моста через реку Харьков – движение в сторону улицы Шевченко.

Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.

Улица Шевченко – ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.

Улица Шевченко, от Журавлевского гидропарка до магазина фейерверков – движение в сторону метро «Киевская».

Улица Валентиновская – движение в обе стороны.

Улица гвардейцев Широнинцев – движение в сторону улицы Василия Стуса и проспекта Юбилейный.

Улица Василия Стуса – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Академика Павлова – движение в сторону Московского проспекта.

Проспект Гагарина, район кладбища №5 – движение от центра.

Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.

Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.

Проспект Гагарина, район магазина Кентавр до Харьковского мясокомбината – движение в сторону центра.

Улица Молочная – движение в сторону проспекта Гагарина.

Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в сторону центра.

Улица Конева – движение в сторону Нетеченской набережной.

Улица Марьинская – движение в сторону Нетеченской набережной.

Улица Деревянко – движение в сторону улицы Сумской.

Проспект Науки, район Ботанического сада – движение в сторону центра.

Улица Новгородская – движение в сторону проспекта Науки.

Центр: улица Клочковская (район Исторического музея), улица Дарвина, улица Багалия, улица Свободы, улица Чернышевская, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, улица Веснина, улица Кооперативная.

Начало Московского проспекта перекрыто.

Источник:   Харьков.comments.ua
 Тэги:  пробки, движение, харьков
 
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