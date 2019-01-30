30.01.2019 09:30

Вниманию водителей: пробки на крупных развязках Харькова

Утром 30 января движение, в основном стоит в районе проспектов Московский и Гагарина.



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Как сообщает Харьков.comments.ua, скопление транспорта наблюдается в следующих районах:



Московский проспект, район Горизонта – движение от центра.



Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.



Московский проспект, от метро «Армейская» до улицы Харьковских Дивизий – движение в обе стороны.



Улица Василия Мельникова – движение в сторону центра.



Московский проспект, от проспекта Льва Ландау до больницы №2 – движение в сторону центра.



Улица Плехановская – движение в сторону центра.



Московский проспект, район Защитников Украины – движение от центра.



Улица Академика Павлова – движение в сторону «Героев Труда».



Улица Героев Труда, район моста через реку Харьков – движение в сторону улицы Шевченко.



Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.



Улица Шевченко – ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.



Улица Шевченко, от Журавлевского гидропарка до магазина фейерверков – движение в сторону метро «Киевская».



Улица Валентиновская – движение в обе стороны.



Улица гвардейцев Широнинцев – движение в сторону улицы Василия Стуса и проспекта Юбилейный.



Улица Василия Стуса – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Академика Павлова – движение в сторону Московского проспекта.



Проспект Гагарина, район кладбища №5 – движение от центра.



Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.



Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.



Проспект Гагарина, район магазина Кентавр до Харьковского мясокомбината – движение в сторону центра.



Улица Молочная – движение в сторону проспекта Гагарина.



Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в сторону центра.



Улица Конева – движение в сторону Нетеченской набережной.



Улица Марьинская – движение в сторону Нетеченской набережной.



Улица Деревянко – движение в сторону улицы Сумской.



Проспект Науки, район Ботанического сада – движение в сторону центра.



Улица Новгородская – движение в сторону проспекта Науки.



Центр: улица Клочковская (район Исторического музея), улица Дарвина, улица Багалия, улица Свободы, улица Чернышевская, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, улица Веснина, улица Кооперативная.



Начало Московского проспекта перекрыто.