Вниманию водителей: пробки на крупных развязках Харькова

Утром 30 января движение, в основном стоит в районе проспектов Московский и Гагарина.
Как сообщает Харьков.comments.ua, скопление транспорта наблюдается в следующих районах:
Московский проспект, район Горизонта – движение от центра.
Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.
Московский проспект, от метро «Армейская» до улицы Харьковских Дивизий – движение в обе стороны.
Улица Василия Мельникова – движение в сторону центра.
Московский проспект, от проспекта Льва Ландау до больницы №2 – движение в сторону центра.
Улица Плехановская – движение в сторону центра.
Московский проспект, район Защитников Украины – движение от центра.
Улица Академика Павлова – движение в сторону «Героев Труда».
Улица Героев Труда, район моста через реку Харьков – движение в сторону улицы Шевченко.
Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.
Улица Шевченко – ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.
Улица Шевченко, от Журавлевского гидропарка до магазина фейерверков – движение в сторону метро «Киевская».
Улица Валентиновская – движение в обе стороны.
Улица гвардейцев Широнинцев – движение в сторону улицы Василия Стуса и проспекта Юбилейный.
Улица Василия Стуса – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Академика Павлова – движение в сторону Московского проспекта.
Проспект Гагарина, район кладбища №5 – движение от центра.
Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.
Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.
Проспект Гагарина, район магазина Кентавр до Харьковского мясокомбината – движение в сторону центра.
Улица Молочная – движение в сторону проспекта Гагарина.
Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в сторону центра.
Улица Конева – движение в сторону Нетеченской набережной.
Улица Марьинская – движение в сторону Нетеченской набережной.
Улица Деревянко – движение в сторону улицы Сумской.
Проспект Науки, район Ботанического сада – движение в сторону центра.
Улица Новгородская – движение в сторону проспекта Науки.
Центр: улица Клочковская (район Исторического музея), улица Дарвина, улица Багалия, улица Свободы, улица Чернышевская, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, улица Веснина, улица Кооперативная.
Начало Московского проспекта перекрыто.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: