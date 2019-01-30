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30.01.2019  09:42   

Предпринимателям звонят мошенники под видом налоговиков

На сегодняшний день имеют место отдельные случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов рредпринимательское деятельности.


// ГФС

Как сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области, мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГФС региона и требуют деньги для улаживания вопросов «проверок», или на какие-то другие нужды.

Фискалы призывают не поддаваться на подобного рода провокации.

«Если же будут случаться (или были) такие телефонные звонки, не замалчивайте факты, немедленно звоните на Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4)», – говорится в обращении.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, мошенники, харьков
 
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