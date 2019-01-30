Предпринимателям звонят мошенники под видом налоговиков

На сегодняшний день имеют место отдельные случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов рредпринимательское деятельности.
Как сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области, мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГФС региона и требуют деньги для улаживания вопросов «проверок», или на какие-то другие нужды.
Фискалы призывают не поддаваться на подобного рода провокации.
«Если же будут случаться (или были) такие телефонные звонки, не замалчивайте факты, немедленно звоните на Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4)», – говорится в обращении.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: