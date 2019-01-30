30.01.2019 10:06

Престарелая квартирантка пострадала от горящего дивана (ФОТО)

77-летняя женщина получила ожоги лица во время пожара в жилой 5-этажке.



// ГСЧС

Днем 29 января произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом в пгт. Слобожанское Зимовского района.



Прибывшие на место пожарне увидели/, что в квартире на пятом этаже горели диван, кресло и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Во время пожара пострадала женщина 1941 года рождения, которая снимала квартиру. С диагнозом ожоги лица ее госпитализировали в ожоговое отделение Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.



Пожар потушили в течение часа. Причина его возникновения устанавливается.