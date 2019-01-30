В многоквартирном доме под Харьковом обвалилась крыша

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 30 января День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 января На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.