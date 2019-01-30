В многоквартирном доме под Харьковом обвалилась крыша

ЧП произошло в поселке Коммунар Харьковского района, на улице Науки, 29.
29 января 15:00 произошел обвал крыши двухэтажного жилого дома на 16 квартир.
Как сообзщили в оперативной сводке ХОГА, причиной стала чрезмерная нагрузка снега на крыше конструкции здания.
Обвал произошел на площади около 100 м2. Стены и перекрытия дома не повреждены.
Травмированных и погибших в результате обвала нет.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: