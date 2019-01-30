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30.01.2019  10:16   

В многоквартирном доме под Харьковом обвалилась крыша

ЧП произошло в поселке Коммунар Харьковского района, на улице Науки, 29.


// sq.com.ua

29 января 15:00 произошел обвал крыши двухэтажного жилого дома на 16 квартир.

Как сообзщили в оперативной сводке ХОГА, причиной стала чрезмерная нагрузка снега на крыше конструкции здания.

Обвал произошел на площади около 100 м2. Стены и перекрытия дома не повреждены.

Травмированных и погибших в результате обвала нет.

Тэги:  обвалилась крыша, коммунар, харьков
 
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