Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке столкнулись Skoda и ГАЗ
30.01.2019  10:31   

На Алексеевке столкнулись Skoda и ГАЗ

Авария произошла 29 января около 20:00 на улице Ляли Убийвовк, 18.


// Facebook

Участниками происшествия стали автомобиль Skoda и автомобиль ГАЗ, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП воде и отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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