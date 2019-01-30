На Алексеевке столкнулись Skoda и ГАЗ

Авария произошла 29 января около 20:00 на улице Ляли Убийвовк, 18.
Участниками происшествия стали автомобиль Skoda и автомобиль ГАЗ, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП воде и отказались и составили европротокол.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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