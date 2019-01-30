30.01.2019 10:30

ГФС: Таможни в 2018 году зафиксировали нарушений на 3,4 миллиарда

Показательным было задержание на «Гоптовке» пассажирского авто, набитого миллионами рублей.



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В течение 12 месяцев 2018 года таможни ГФС зафиксировали 48,9 тысяч нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 3,4 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Знаковым стало задержание на п / п «Гоптовка» Харьковской таможни ГФС при проведении таможенного контроля в автомобиле «HYUNDAIACCENT», следовавший из Украины в Россию под управлением гражданина Украины, под пластиковой обшивкой правого порога обнаружено 15,5 млн. российских рублей. В соответствии со ст. 511 ТК Украины предметы правонарушения, по курсу НБУ составляют 6,47 млн. грн., временно изъято. Харьковской таможней ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины ( «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»).

Статистика выявленных нарушений

Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилась на 51%, а стоимость предметов правонарушения — в два раза по сравнению с 2017 годом.

На рассмотрение в суд таможни передали 6,2 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 2,5 млрд грн.

По результатам рассмотрения суд принял решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 483,8 млн грн.

Что чаще всего перевозят незаконно

Распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу промышленных товаров. За указанный период за совершение таких нарушений было изъято товаров на сумму 568,6 млн грн. Транспортных средств изъято на сумму 149,9 млн грн, продовольственных товаров — на 119,3 млн грн, валюты — 76 млн гривен.

Как таможенная служба противодействует нарушителям