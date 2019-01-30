Главная Новости Криминал и происшествия Суд по делу о теракте у харьковского Дворца спорта перенесли
30.01.2019  13:35   

Суд по делу о теракте у харьковского Дворца спорта перенесли

Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня должно было состояться заседание в уголовном производстве по теракту у Дворца спорта в Харькове, однако его перенесли на 6 февраля.


// facebook

Об этом сообщила заместитель председателя райсуда Ольга Горпинич.

Перенесли на следующую среду, 6 февраля, на 11:30, - отметили в суде.

Причины переноса пока не известны.

Как сообщали СМИ, прокуратура Харькова не подтвердила голодания одного из трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. 

Ранее суд оставил под стражей обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове еще на два месяца. 

Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека. 

По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 000 долларов.

Источник:   УНН
 Тэги:  кримина, суд, харьков, дворец спорта, граната, шествие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия В Индустриальном районе у недобросовестного арендатора прокуратура отобрала землю
 
 

Видео

В Харькове наградили лучших студентов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 