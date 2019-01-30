Суд по делу о теракте у харьковского Дворца спорта перенесли

Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня должно было состояться заседание в уголовном производстве по теракту у Дворца спорта в Харькове, однако его перенесли на 6 февраля.
Об этом сообщила заместитель председателя райсуда Ольга Горпинич.
Перенесли на следующую среду, 6 февраля, на 11:30, - отметили в суде.
Причины переноса пока не известны.
Как сообщали СМИ, прокуратура Харькова не подтвердила голодания одного из трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта.
Ранее суд оставил под стражей обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове еще на два месяца.
Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 000 долларов.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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