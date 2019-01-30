30.01.2019 13:33

Бездомный сгорел в закрытом на зиму торговом павильоне (ФОТО)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



// ГСЧС

30 января в 10:01 сообщили о пожаре в нерабочей торговой палатке на ул. Кураховской, 26.



Когда спасатели на 2-х автоцистернах приыли к месту пожара, они увидели, что горит полиэтиленовая палатка и находящееся в ней имущество. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело мужчины, 1976 года рождения. По предварительным данным погибший не имел постоянного места проживания и злоупотреблял спиртными напитками.



В 10:16 огонь был локализован, а в 10:51 полностью ликвидирован.



Причина пожара устанавливается.