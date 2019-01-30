Бездомный сгорел в закрытом на зиму торговом павильоне (ФОТО)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
30 января в 10:01 сообщили о пожаре в нерабочей торговой палатке на ул. Кураховской, 26.
Когда спасатели на 2-х автоцистернах приыли к месту пожара, они увидели, что горит полиэтиленовая палатка и находящееся в ней имущество. Площадь возгорания составила 15 кв.м.
Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело мужчины, 1976 года рождения. По предварительным данным погибший не имел постоянного места проживания и злоупотреблял спиртными напитками.
В 10:16 огонь был локализован, а в 10:51 полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: