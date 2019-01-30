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30.01.2019  13:33   

Бездомный сгорел в закрытом на зиму торговом павильоне (ФОТО)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


// ГСЧС

30 января в 10:01 сообщили о пожаре в нерабочей торговой палатке на ул. Кураховской, 26.

Когда спасатели на 2-х автоцистернах приыли к месту пожара, они увидели, что горит полиэтиленовая палатка и находящееся в ней имущество. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело мужчины, 1976 года рождения. По предварительным данным погибший не имел постоянного места проживания и злоупотреблял спиртными напитками.

В 10:16 огонь был локализован, а в 10:51 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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