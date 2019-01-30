30.01.2019 15:19

Реабилитационный ад: прокуратура прикрыла подпольную тюрьму, в которой истязали людей (ФОТО)

Прокуратура пресекла деятельность «реабилитационного центра».



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Харьковской местной прокуратурой № 3 утверждено подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, 29 января этого года прокуратура совместно с Немышлянская отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли.

«Пациентов» удерживали силой и угрозами. В пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Людей закрывали в съемной частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п..

Всего правоохранители освободили из «плена» 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастны к совершению преступления.