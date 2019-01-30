30.01.2019 15:19
Реабилитационный ад: прокуратура прикрыла подпольную тюрьму, в которой истязали людей (ФОТО)
Прокуратура пресекла деятельность «реабилитационного центра».
//khar.gp.gov.ua
Как сообщает
Прокуратура, Харьковской местной прокуратурой № 3 утверждено подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, 29 января этого года прокуратура совместно с Немышлянская отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.
По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли.
«Пациентов» удерживали силой и угрозами. В пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.
Людей закрывали в съемной частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п..
Всего правоохранители освободили из «плена» 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).
Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастны к совершению преступления.
Подробности происшествия раскрыло
ГУ Нацполиции.
29 января в полицию с заявлением обратился 32-летний потерпевший и сообщил, что во время его пребывания в центре реабилитации он и другие пациенты содержались в помещении так называемого заведения принудительно.
Кроме того, в случае неповиновения или попытки покинуть помещение к потерпевшим применялись побои, угрозы физической расправой, принудительные трудовые работы и лишение свежего воздуха. Мужчина также сообщил, что с целью запугивания их пытали, держали в холодной воде и холодном помещении.
В ходе комплексной отработки Харьковской области в совершении данного преступления полицейские разоблачили одного из злоумышленников. Им оказался 35-летний житель Великобурлукского района Харьковской области.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.