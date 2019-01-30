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30.01.2019  15:19   

Реабилитационный ад: прокуратура прикрыла подпольную тюрьму, в которой истязали людей (ФОТО)

Прокуратура пресекла деятельность «реабилитационного центра».


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает Прокуратура, Харьковской местной прокуратурой № 3 утверждено подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, 29 января этого года прокуратура совместно с Немышлянская отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.
 
По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли.
 
«Пациентов» удерживали силой и угрозами. В пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.
 
Людей закрывали в съемной частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п..
 
Всего правоохранители освободили из «плена» 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).
 
Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
 
Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастны к совершению преступления.
 
Подробности происшествия раскрыло ГУ Нацполиции.
 
29 января в полицию с заявлением обратился 32-летний потерпевший и сообщил, что во время его пребывания в центре реабилитации он и другие пациенты содержались в помещении так называемого заведения принудительно.
 
Кроме того, в случае неповиновения или попытки покинуть помещение к потерпевшим применялись побои, угрозы физической расправой, принудительные трудовые работы и лишение свежего воздуха. Мужчина также сообщил, что с целью запугивания их пытали, держали в холодной воде и холодном помещении.
 
В ходе комплексной отработки Харьковской области в совершении данного преступления полицейские разоблачили одного из злоумышленников. Им оказался 35-летний житель Великобурлукского района Харьковской области.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура, ГУ Нацполиции
 Тэги:  реабилитационный центр, тюрьма и пытки, харьков
 
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