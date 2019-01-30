Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая находка внучки: задержан убийца старушки, труп которой обнаружен дома (ФОТО)
30.01.2019  16:19   

Кровавая находка внучки: задержан убийца старушки, труп которой обнаружен дома (ФОТО)

Всего за минувшие сутки копы раскрыли 28 преступлений.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках отработки территории области работники Чугуевского отдела полиции оперативно задержали мужчину, который 28 января убил 82-летнюю мать своей бывшей любовницы.
 
Сообщила об этом в полицию внучка погибшей, труп которой обнаружила дома и сообщила в полицию.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 рокив.На настоящее время 64-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, он находится в изоляторе временного содержания.
 
 
Всего шща сутки копы раскрыли одно убийство, грабеж, 17 краж и 10 других уголовных преступлений.
 
Разыскано 9 человек, скрывающихся от органов суда и следствия.
 
 
Всего за сутки 35 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
 
Работниками полиции проверено 425 владельцев огнестрельного оружия, за нарушение правил изъято 5 единиц оружия, 17 владельцев привлечены к административной ответственности.
 
Полицейскими составлено 332 протокола по фактам административных правонарушений. Из них 23 - по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), 23 - по статье 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​появление в общественных местах в пьяном виде), 15 - по статье 187 (нарушение правил административного надзора) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Работа по отработке территории региона продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, труп старушки, харьков
 
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