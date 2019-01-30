Гибель бездомного на пожаре: полиция квалифицировала происшествие

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 30 января День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 31 января Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.