Гибель бездомного на пожаре: полиция квалифицировала происшествие

Случившееся квалифицировали как несчастный случай.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 ККУ (Умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай», сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Напомним, утром 30 января произошел пожар в неработающем торговом павильоне на ул. Кураховской, 26. На пепелище пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины без определенногь места жительства.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: