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30.01.2019  15:32   

Гибель бездомного на пожаре: полиция квалифицировала происшествие

Случившееся квалифицировали как несчастный случай.


// ГСЧС

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 ККУ (Умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай», сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, утром 30 января произошел пожар в неработающем торговом павильоне на ул. Кураховской, 26. На пепелище пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины без определенногь места жительства.

Тэги:  пожар, харьков
 
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