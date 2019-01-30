30.01.2019 15:56

50-летняя харьковчанка занималась проституцией и продавала видео своих художеств (ВИДЕО, ФОТО)

50-летнюю женщину уличили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Харьковской области.



// Нацполиция

В декабре 2018 года в полицию поступила информация о том, что неизвестная женщина производит и распространяет изображения порнографического характера.



Информация внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали розыскные действия. В итоге вычислили 50-летнюю харьковчанку, которая устроила на съемной квартире в Немышлянском районе место разврата, где оказывала мужчинам услуги сексуального характера, которые снимались на мобильный телефон.

Данные видеозаписи женщина распространяла через Интернет и социальные сети за деньги. Подозреваемая зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и за материальное вознаграждение предоставляла пользователям сети услуги порнографического характера. Также женщина предлагала на продажу видеопродукции и изображений порнографического характера с ее участием и участием других лиц.



В ходе проведения обыска в жилище злоумышленницы полицейские изъяли интимные игрушки и 22 тысячи гривен.



Следователем следственного управления женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2, ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



В Киевский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



