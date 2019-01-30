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30.01.2019  15:56   

50-летняя харьковчанка занималась проституцией и продавала видео своих художеств (ВИДЕО, ФОТО)

50-летнюю женщину уличили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Харьковской области.


// Нацполиция

В декабре 2018 года в полицию поступила информация о том, что неизвестная женщина производит и распространяет изображения порнографического характера.

Информация внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали розыскные действия. В итоге вычислили 50-летнюю харьковчанку, которая устроила на съемной квартире в Немышлянском районе место разврата, где оказывала мужчинам услуги сексуального характера, которые снимались на мобильный телефон.

Данные видеозаписи женщина распространяла через Интернет и социальные сети за деньги. Подозреваемая зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и за материальное вознаграждение предоставляла пользователям сети услуги порнографического характера. Также женщина предлагала на продажу видеопродукции и изображений порнографического характера с ее участием и участием других лиц.

В ходе проведения обыска в жилище злоумышленницы полицейские изъяли интимные игрушки и 22 тысячи гривен.

Следователем следственного управления женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2, ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В Киевский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  порнография, полиция, харьков
 
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