30.01.2019 17:11

Вор в бегах попытался уйти от копов на тот свет

Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего в отделе полиции под Харьковом



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории 26 января в поселке Солоницевка Дергачевского района сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали 28-летнего местного жителя.

Мужчина находился в активном розыске как лицо, осужденное к наказанию в виде лишения свободы и которое уклоняется от исполнения приговора суда по уголовному производству за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции доставили мужчину в административное здание Дергачевского отдела полиции для ознакомления с приговором суда и составления протокола о задержании в соответствии со статьей 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В служебном кабинете при составлении протокола задержанный нанес себе телесные повреждения в виде резаной раны в области шеи перочинным ножом, находившимся у него. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы.

Мужчина в удовлетворительном состоянии находится в больнице. Его охрану осуществляет конвой из числа личного состава сотрудников полиции.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.