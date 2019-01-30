30.01.2019 19:51

Насильник с Салтовского шоссе обвиняет девушку-провизора в провокации

Ранее преступник, уже трижды был судим за изнасилование.



//gx.net.ua

Такой вердикт вынес суд мужчине, который подозревается в ограблении и изнасиловании провизора аптеки на Салтовском шоссе в Харькове.

Мать 44-летнего мужчины не верит, что ее сын изнасиловал девушку. Женщина рассказала, что в этот день сын зашел к ней и попросил денег взаймы. Мужчина вел себя адекватно: не был пьяным или под действием наркотиков, уверяет женщина.

«Сын хотел устроится на более высокооплачиваемую работу тракториста, до этого он работал дворником. И попросил у меня 10 тысяч гривен. Я взяла деньги в кредит отдала их сыну», - рассказала Мария Гриценко.

Хотя факт остается фактом: ее сын был ранее судим 7 раз, 3 из них – за изнасилование, рассказали в прокуратуре Харьковской области.

То, что у подозреваемого были маниакальные наклонности, подтверждают и местные жители.

Мужчина полностью признал свою вину в суде. Единственное, говорит, на преступление его спровоцировала сама продавец: девушка с ним конфликтовала и не давала книгу жалоб. У подозреваемого дома осталась безработная жена и двое детей. Поэтому насильник просил суд отпустить его под домашний арест, чтобы "кормить семью". Но судья отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца без права выхода под залог.