Суд по ДТП на Сумской: назначена дата прений

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП назначил прения по делу на 6 февраля.
Также суд отказал адвокату Дронова в повторном отводе четырех экспертов, осуществляющих экспертизу движения автомобиля Зайцевой, сообщает Укринформ.
«В суде присутствуют оба обвиняемых – Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а также прокуроры, адвокаты, потерпевшие и четверо экспертов Харьковского НИИ судебной экспертизы имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу в рамках дела, но не сумели определить точную скорость движения авто Зайцевой. Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепелицы – адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова – о повторном отводе этих экспертов в их присутствии. В ходе допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, так как установить фактическую скорость авто Lexus по формуле с учетом фото– и видеофиксации не удалось, и что эксперты из Днепра, определившие эту скорость в 106 км/час, – не специалисты. В результате, суд отказал в отводе экспертов», – отметили в суде.
Судья Попрас, добавили в суде, спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам: «Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля».
«На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем – адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым», – пояснили в суде.
Решение о приговоре, сказали в суде, будет принято в совещательной комнате.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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