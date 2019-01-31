Главная Новости Криминал и происшествия Суд по ДТП на Сумской: назначена дата прений
31.01.2019  08:53   

Суд по ДТП на Сумской: назначена дата прений

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП назначил прения по делу на 6 февраля.


// ukrinform.ru

Также суд отказал адвокату Дронова в повторном отводе четырех экспертов, осуществляющих экспертизу движения автомобиля Зайцевой, сообщает Укринформ.

«В суде присутствуют оба обвиняемых – Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а также прокуроры, адвокаты, потерпевшие и четверо экспертов Харьковского НИИ судебной экспертизы имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу в рамках дела, но не сумели определить точную скорость движения авто Зайцевой. Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепелицы – адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова – о повторном отводе этих экспертов в их присутствии. В ходе допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, так как установить фактическую скорость авто Lexus по формуле с учетом фото– и видеофиксации не удалось, и что эксперты из Днепра, определившие эту скорость в 106 км/час, – не специалисты. В результате, суд отказал в отводе экспертов», – отметили в суде.

Судья Попрас, добавили в суде, спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам: «Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля».

«На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем – адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым», – пояснили в суде.

Решение о приговоре, сказали в суде, будет принято в совещательной комнате.

Источник:   Укринформ
 Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.01 Криминал и происшествия Автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить государственной аккредитации 17.11 Криминал и происшествия В сети появилось видео с первыми словами Зайцевой после ДТП (ВИДЕО) 14.11 Криминал и происшествия Суд по ДТП на Сумской: адвокат Дронова потребовал отвода экспертов института Бокариуса, суд отказал в допросе медсестры и специалистов, проводивших психиатрическую экспертизу Зайцевой
 
 

Видео

Всем равные условия. В новой "Стратегии развития Харькова" будет учитываться гендерная политика
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 