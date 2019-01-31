31.01.2019 08:53

Суд по ДТП на Сумской: назначена дата прений

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП назначил прения по делу на 6 февраля.



// ukrinform.ru

Также суд отказал адвокату Дронова в повторном отводе четырех экспертов, осуществляющих экспертизу движения автомобиля Зайцевой, сообщает Укринформ.



«В суде присутствуют оба обвиняемых – Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а также прокуроры, адвокаты, потерпевшие и четверо экспертов Харьковского НИИ судебной экспертизы имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу в рамках дела, но не сумели определить точную скорость движения авто Зайцевой. Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепелицы – адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова – о повторном отводе этих экспертов в их присутствии. В ходе допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, так как установить фактическую скорость авто Lexus по формуле с учетом фото– и видеофиксации не удалось, и что эксперты из Днепра, определившие эту скорость в 106 км/час, – не специалисты. В результате, суд отказал в отводе экспертов», – отметили в суде.



Судья Попрас, добавили в суде, спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам: «Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля».



«На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем – адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым», – пояснили в суде.



Решение о приговоре, сказали в суде, будет принято в совещательной комнате.