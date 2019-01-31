31.01.2019 09:21

Пьяный водитель на BMW ехал по встречке Московского проспекта (ВИДЕО)

Инцидент произошел около трех часов дня 30 января в районе дома №124 по Московскому проспекту.



// Facebook

По встречной полосе двигался автомобиль BMW. Автомобиль ехал ближе к обочине и в итоге застрял в сугробе.



У водителя машины патрульные увидели явные признаки алкогольного опьянения.



Мужчине предложили пройти проверку на драгере, он предпринял несколько попыток и отказался.



Водителя отправили на медицинское освидетельствование в наркоцентр.



Очевидцы выложили видео происшествия в социальных сетях.