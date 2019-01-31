Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель на BMW ехал по встречке Московского проспекта (ВИДЕО)
31.01.2019  09:21   

Пьяный водитель на BMW ехал по встречке Московского проспекта (ВИДЕО)

Инцидент произошел около трех часов дня 30 января в районе дома №124 по Московскому проспекту.


// Facebook

По встречной полосе двигался автомобиль BMW. Автомобиль ехал ближе к обочине и в итоге застрял в сугробе.

У водителя машины патрульные увидели явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти проверку на драгере, он предпринял несколько попыток и отказался.

Водителя отправили на медицинское освидетельствование в наркоцентр.

Очевидцы выложили видео происшествия в социальных сетях.

Тэги:  пьяный, водитель, полиция, харьков
 
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