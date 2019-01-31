Пьяный водитель на BMW ехал по встречке Московского проспекта (ВИДЕО)

Инцидент произошел около трех часов дня 30 января в районе дома №124 по Московскому проспекту.
По встречной полосе двигался автомобиль BMW. Автомобиль ехал ближе к обочине и в итоге застрял в сугробе.
У водителя машины патрульные увидели явные признаки алкогольного опьянения.
Мужчине предложили пройти проверку на драгере, он предпринял несколько попыток и отказался.
Водителя отправили на медицинское освидетельствование в наркоцентр.
Очевидцы выложили видео происшествия в социальных сетях.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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давл.:
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