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31.01.2019  10:02   

Во время пожара в пятиэтажке пострадал 16-летний парень

30 января в 15:21 спасателям сообщили о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по Индустриальному проспекту, 42.


// ГСЧС

Прибывшие на тушение спасатели увидели, что в комнате квартиры на четвертом этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

Во время пожара пострадал 16-летний парень, сын хозяев квартиры.

Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в 1-ю детскую больницу Харькова с диагнозом отравление угарным газом.

Пожар локализован в 15:45 и в 16:50 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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