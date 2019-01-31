Во время пожара в пятиэтажке пострадал 16-летний парень

30 января в 15:21 спасателям сообщили о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по Индустриальному проспекту, 42.
Прибывшие на тушение спасатели увидели, что в комнате квартиры на четвертом этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.
Во время пожара пострадал 16-летний парень, сын хозяев квартиры.
Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в 1-ю детскую больницу Харькова с диагнозом отравление угарным газом.
Пожар локализован в 15:45 и в 16:50 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
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