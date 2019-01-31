Главная Новости Криминал и происшествия Из-за тумана над Харьковом почти час кружил самолет с пассажирами
31.01.2019  10:15   

Из-за тумана над Харьковом почти час кружил самолет с пассажирами

В Харькове пилот швейцарского лоу-костера Денис Бакуменко смог удачно посадить самолет в условиях очень ограниченной видимости


// facebook

Как сообщил в СМИ один из пассажиров самолета, борт смог сесть в Харькове с более чем 40-минутным опозданием.

По сведениям собеседника информ-агентства, в 300 км от аэропорта назначения первый пилот рейса №1635 Гданьск - Харьков авиакомпании  Wizz Air  Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям - в городе очень густой туман, крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что самолет имеет достаточное количество топлива, поэтому находиться в воздухе в ожидании разрешения на посадку.

Примерно через 20 минут пилот сообщил, что самолет получил разрешение на посадку в Харькове. Борт начал снижаться достаточно быстро. Однако уже на небольшой высоте пилот кардинально изменил направление движения и начал быстрый набор высоты. Взлетев над туманом Бакуменко сказал, что в зоне аэропорта все еще очень низка видимость, поэтому самолет попытаются посадить позже. Если посадить борт не получится, то самолет отправится в дополнительный аэропорт.

Еще через 15 минут, облетев Харьков, рейс №1635 начал снижаться во второй раз. В очень густом тумане пилот сумел удачно посадить самолет. Видимость на взлетной полосе составляла несколько десятков метров.

В конце концов самолет должен был прибыть в Харьков в 21:20 (хотя фактически долетел до аэропорта раньше), приземлился в 22:02.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  туман, харьков, катастрофа, аэропорт, летчик, посадка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.01 Общество Средняя температура в Харькове ниже, чем в Карпатах, а снега выпало больше (КАРТЫ) 04.03 Общество ГАИ предупредждает водителей об опасности 25.11 Общество На Харьковщине – туманы. Водителей просят быть внимательней
 
 

Видео

Второй день международного конгресса Business for smart Cities. Харьков презентует лучшие практики
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 