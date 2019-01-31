31.01.2019 10:15

Из-за тумана над Харьковом почти час кружил самолет с пассажирами

В Харькове пилот швейцарского лоу-костера Денис Бакуменко смог удачно посадить самолет в условиях очень ограниченной видимости



// facebook

Как сообщил в СМИ один из пассажиров самолета, борт смог сесть в Харькове с более чем 40-минутным опозданием.

По сведениям собеседника информ-агентства, в 300 км от аэропорта назначения первый пилот рейса №1635 Гданьск - Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям - в городе очень густой туман, крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что самолет имеет достаточное количество топлива, поэтому находиться в воздухе в ожидании разрешения на посадку.

Примерно через 20 минут пилот сообщил, что самолет получил разрешение на посадку в Харькове. Борт начал снижаться достаточно быстро. Однако уже на небольшой высоте пилот кардинально изменил направление движения и начал быстрый набор высоты. Взлетев над туманом Бакуменко сказал, что в зоне аэропорта все еще очень низка видимость, поэтому самолет попытаются посадить позже. Если посадить борт не получится, то самолет отправится в дополнительный аэропорт.

Еще через 15 минут, облетев Харьков, рейс №1635 начал снижаться во второй раз. В очень густом тумане пилот сумел удачно посадить самолет. Видимость на взлетной полосе составляла несколько десятков метров.

В конце концов самолет должен был прибыть в Харьков в 21:20 (хотя фактически долетел до аэропорта раньше), приземлился в 22:02.