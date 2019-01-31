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31.01.2019  10:40   

Кофе с психотропами и экскурсия по Харькову закончилась заключением

Приговором Коминтерновского районного суда 30-летний мужчина признан виновным в разбое, незаконном завладении автомобилем, а также незаконном введении в организм психотропных веществ двум мужчинам (ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 314 УК Украина).


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Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы.

 Обстоятельства дела:

 Происшествие произошло в конце июля 2014 года. Осужденный якобы собирался купить автомобиль. Он встретился с продавцом для тест-драйва машины. Хозяин авто взял с собой на встречу брата.

 По дороге потенциальный покупатель угостил братьев кофе. К напитку он подсыпал особо опасное психотропное вещество - диетилтриптамин (ДЭТ). После кофе у мужчин резко ухудшилось самочувствие.

 Злоумышленник хотел воспользоваться их беспомощным состоянием, чтобы угнать машину. Под предлогом поиска денег для покупки автомобиля он катался с жертвами городом и ждал, пока подействует наркотик. По замыслу злоумышленника, водитель и его родственник должны были потерять сознание. Не дождавшись необходимого эффекта, осужденный изменил план. Попросил об остановке на заправке и напал на водителя. Он ударил мужчину металлическим предметом по голове и жестоко избил.

 После этого нападавший довез братьев в один из харьковских автовокзалов. Угрожая расправой, он приказал мужчинами оставить автомобиль и уже самостоятельно уехал с места происшествия, прихватив с собой сумку с деньгами и телефонами потерпевших.

 Справка:

 Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, расследование, кофе, психотроп, угон
 
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