31.01.2019 11:11

За выпуск не сооответствующих требованиям средств индивидуальной защиты харьковский предприниматель выплатил штраф

Впервые в текущем году уплачен штраф за нарушение требований законодательства по вопросам государственного рыночного надзора



://kh.dsp.gov.ua

Главным управлением Гоструда в Харьковской области по результатам выездной плановой проверки на физическую - лицо предпринимателя был наложен штрафную санкцию в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 2550 грн, за нарушение требований п.1 ч.3 ст.44 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции »от 02.12.2010 года №2735-V.

Предпринимателем уплачен штраф за распространение средств индивидуальной защиты (СИЗ) с нарушением требований действующего законодательства.