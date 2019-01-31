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31.01.2019  11:11   

За выпуск не сооответствующих требованиям средств индивидуальной защиты харьковский предприниматель выплатил штраф

Впервые в текущем году уплачен штраф за нарушение требований законодательства по вопросам государственного рыночного надзора


://kh.dsp.gov.ua

Главным управлением Гоструда в Харьковской области по результатам выездной плановой проверки на физическую - лицо предпринимателя был наложен штрафную санкцию в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 2550 грн, за нарушение требований п.1 ч.3 ст.44 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции »от 02.12.2010 года №2735-V.

Предпринимателем уплачен штраф за распространение средств индивидуальной защиты (СИЗ) с нарушением требований действующего законодательства.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  нарушения, харьков, маркировка, средства защиты, инспекция, штраф
 
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