За выпуск не сооответствующих требованиям средств индивидуальной защиты харьковский предприниматель выплатил штраф

Впервые в текущем году уплачен штраф за нарушение требований законодательства по вопросам государственного рыночного надзора
Главным управлением Гоструда в Харьковской области по результатам выездной плановой проверки на физическую - лицо предпринимателя был наложен штрафную санкцию в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 2550 грн, за нарушение требований п.1 ч.3 ст.44 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции »от 02.12.2010 года №2735-V.
Предпринимателем уплачен штраф за распространение средств индивидуальной защиты (СИЗ) с нарушением требований действующего законодательства.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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