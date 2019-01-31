В ходе комплексной отработки полицейские Харькова задержали агрессивного рецидивиста

В Московском районе полицией задержан 33-летний ранее судимый харьковчанин, который совершил покушение на умышленное убийство трех человек.
В ходе расследования было установлено, что 30 января в ночное время суток человек находился в кафе.
После употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт. В результате злоумышленник ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки 32 и 36-летним мужчинам и 30-летний женщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: