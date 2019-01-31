Главная Новости Криминал и происшествия В ходе комплексной отработки полицейские Харькова задержали агрессивного рецидивиста
31.01.2019  12:14   

В ходе комплексной отработки полицейские Харькова задержали агрессивного рецидивиста

В Московском районе полицией задержан 33-летний ранее судимый харьковчанин, который совершил покушение на умышленное убийство трех человек.


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В ходе расследования было установлено, что 30 января в ночное время суток человек находился в кафе.

После употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт. В результате злоумышленник ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки 32 и 36-летним мужчинам и 30-летний женщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное. 

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рецидивист, поножовщина, харьков, кафе, полиция, задержание
 
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