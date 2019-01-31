Пассажира с гранатой разоблачил служебный пес

На железнодорожном вокзале полицейские изъяли у гражданина корпус гранаты без запала.
Боеприпас обнаружили в 61-летнего гражданина во время отработки территории города работники полиции Холодногорского отделения на станции «Харьков-пассажирский» вместе с сотрудниками пограничной службы.
На мужчину сработала служебная собака. При осмотре в личных вещах гражданина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату «РГД-5».
На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Место и цель приобретения боеприпаса устанавливается.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: