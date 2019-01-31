31.01.2019 14:01

Пассажира с гранатой разоблачил служебный пес

На железнодорожном вокзале полицейские изъяли у гражданина корпус гранаты без запала.



// Нацполиция

Боеприпас обнаружили в 61-летнего гражданина во время отработки территории города работники полиции Холодногорского отделения на станции «Харьков-пассажирский» вместе с сотрудниками пограничной службы.



На мужчину сработала служебная собака. При осмотре в личных вещах гражданина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату «РГД-5».



На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.



Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Место и цель приобретения боеприпаса устанавливается.