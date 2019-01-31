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31.01.2019  14:01   

Пассажира с гранатой разоблачил служебный пес

На железнодорожном вокзале полицейские изъяли у гражданина корпус гранаты без запала.


// Нацполиция

Боеприпас обнаружили в 61-летнего гражданина во время отработки территории города работники полиции Холодногорского отделения на станции «Харьков-пассажирский» вместе с сотрудниками пограничной службы.

На мужчину сработала служебная собака. При осмотре в личных вещах гражданина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату «РГД-5».

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Место и цель приобретения боеприпаса устанавливается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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