Полицейские Харькова задержали наркосбытчика, рекламировавшего свои услуги вандальными надписями на домах Салтовки (ФОТО)

29 января злоумышленник при личной встрече с покупателем продал за 1000 гривен 30 миллилитров психотропного вещества «PVP».
Оперативные действия в ходе профилактической отработки территории города Харькова проводили сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Также устанавливаются лица, причастные к созданию и деятельности Интернет-магазина.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом весом около 5 граммов, веса и деньги, полученные за сбыт наркотика.
Кроме того, по предварительной информации установлено, что мужчина занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ. В последнее время он работал «заложником» на Интернет-магазин, созданную в мессенджере и занимался сбытом психотропного вещества «PVP» путем «закладок». «Заработная плата» получал в виде оптовых партий психотропного вещества «PVP», которую сбывал проверенным покупателям при личной встрече.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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