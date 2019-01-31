31.01.2019 12:46

Полицейские Харькова задержали наркосбытчика, рекламировавшего свои услуги вандальными надписями на домах Салтовки (ФОТО)

29 января злоумышленник при личной встрече с покупателем продал за 1000 гривен 30 миллилитров психотропного вещества «PVP».



://hk.npu.gov.ua

Оперативные действия в ходе профилактической отработки территории города Харькова проводили сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливаются лица, причастные к созданию и деятельности Интернет-магазина.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом весом около 5 граммов, веса и деньги, полученные за сбыт наркотика.

Кроме того, по предварительной информации установлено, что мужчина занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ. В последнее время он работал «заложником» на Интернет-магазин, созданную в мессенджере и занимался сбытом психотропного вещества «PVP» путем «закладок». «Заработная плата» получал в виде оптовых партий психотропного вещества «PVP», которую сбывал проверенным покупателям при личной встрече.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.