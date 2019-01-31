31.01.2019 14:49

Подростки под Харьковом решили стащить проволоку, чтобы погулять на выходных (ФОТО)

Для веселого уик-энда они украли на 3 000 гривен.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 января в дежурную часть районной полиции поступило сообщение от диспетчера одного из предприятий о том, что в райцентре сработала охранная сигнализация из-за повреждения линии связи.

Выездом на место происшествия и при обследовании кабельной линии связи полицейские обнаружили сечение около 30 метров медной проволоки.

В ходе отработки территории работники Зачепиловского отделения полиции задержали по «горячим следам» причастных к совершению преступления лиц. Ими оказались двое 16-летних юношей.

Ребята рассказали, что таким образом решили заработать денег, чтобы отдохнуть на выходных. Преступление спланировали заранее, а вечером с помощью топора вырезали кабель. Похитить его не успели, так как их напугал случайный прохожий.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 360 (умышленное повреждение линий связи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.