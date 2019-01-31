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31.01.2019  15:13   

Газовый котел под Харьковом погубил двух человек (ФОТО)

Что это - несчастный случай, самоубийство или убийство - выясняет полиция.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Дергачах погибли 56-летний мужчина и 47-летняя женщина.
 
Информация о происшествии поступила в районную полиции 30 января в 12:15.
 
Предварительно, в домовладении произошла утечка газа из-за неисправности газового котла, а именно отсутствие автоматического блока безопасности.
 
Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  отравились газом, утечка, харьков
 
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