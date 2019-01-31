31.01.2019 15:13

Газовый котел под Харьковом погубил двух человек (ФОТО)

Что это - несчастный случай, самоубийство или убийство - выясняет полиция.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Дергачах погибли 56-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Информация о происшествии поступила в районную полиции 30 января в 12:15.

Предварительно, в домовладении произошла утечка газа из-за неисправности газового котла, а именно отсутствие автоматического блока безопасности.

Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».