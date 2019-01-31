В харьковском суде искали взрывчатку (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 января Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 1 февраля До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.