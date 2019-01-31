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31.01.2019  16:29   

В харьковском суде искали взрывчатку (ФОТО)

Сегодня около часа дня неизвестный сообщил в Индустриальный отдел полиции о заминировании здания районного суда, расположенного на проспекте Архитектора Алешина, 7.


// Нацполиция

Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели 2500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 107 граждан.

Никаких взрывчатых предметов полицейские не обнаружили.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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