В харьковском суде искали взрывчатку (ФОТО)

Сегодня около часа дня неизвестный сообщил в Индустриальный отдел полиции о заминировании здания районного суда, расположенного на проспекте Архитектора Алешина, 7.
Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Эксперты осмотрели 2500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 107 граждан.
Никаких взрывчатых предметов полицейские не обнаружили.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: