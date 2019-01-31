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31.01.2019  17:49   

В метро на Салтовке копы прервали карьеру известного карманника (ФОТО, ВИДЕО)

Бдительная гражданка, харьковчане и полиция скрутили рецидивиста на станции метро Героев Труда, но этим все не закончилось и люди заблокировали комнату копов.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, в переходе станции «Героев труда» 32-летний мужчина похитил мобильный телефон у харьковчанки.
 
45-летняя пострадавшая увидела действия злоумышленника и начала кричать, после чего он бросился наутек.
 
Работники отдела полиции в метрополитене при активном участии общественности задержали мужчину.
 
Правонарушитель, свидетель и пострадавшая были приглашены в комнату полиции на станции метро. Также на место прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.
 
Пресс-служба полиции сообщает, что в настоящее время участники происшествия доставлены в Киевский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.
 
Установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и имущественные преступления.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
 
Однако далеко не все гладко прошло в метро.
 
Как сообщает NewsRoom, люди заблокировали комнату полиции, где сейчас находился подозреваемый в карманных кражах. 
 
На записи слышно, как один из правоохранителей поясняет, что в комнате идут следственные действия. Однако женщина, которая называет себя женой задержанного, перебивает его и обвиняет во лжи.
 
"Это вы все говорите, чтобы они все разошлись!", - кричит женщина.
 
Кроме того, очевидцы напоминают стражам порядка о скандале на Южном вокзале, когда их экс-коллег обвинили в превышении полномочий, из-за чего руководству полиции придется устанавливать камеры для наблюдения за сотрудниками.   
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  метрополитен, арест карманника, харьков
 
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