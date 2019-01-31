31.01.2019 17:49

В метро на Салтовке копы прервали карьеру известного карманника (ФОТО, ВИДЕО)

Бдительная гражданка, харьковчане и полиция скрутили рецидивиста на станции метро Героев Труда, но этим все не закончилось и люди заблокировали комнату копов.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, в переходе станции «Героев труда» 32-летний мужчина похитил мобильный телефон у харьковчанки.

45-летняя пострадавшая увидела действия злоумышленника и начала кричать, после чего он бросился наутек.

Работники отдела полиции в метрополитене при активном участии общественности задержали мужчину.

Правонарушитель, свидетель и пострадавшая были приглашены в комнату полиции на станции метро. Также на место прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Пресс-служба полиции сообщает, что в настоящее время участники происшествия доставлены в Киевский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.

Установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и имущественные преступления.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.