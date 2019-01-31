31.01.2019 17:49
В метро на Салтовке копы прервали карьеру известного карманника (ФОТО, ВИДЕО)
Бдительная гражданка, харьковчане и полиция скрутили рецидивиста на станции метро Героев Труда, но этим все не закончилось и люди заблокировали комнату копов.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, в переходе станции «Героев труда» 32-летний мужчина похитил мобильный телефон у харьковчанки.
45-летняя пострадавшая увидела действия злоумышленника и начала кричать, после чего он бросился наутек.
Работники отдела полиции в метрополитене при активном участии общественности задержали мужчину.
Правонарушитель, свидетель и пострадавшая были приглашены в комнату полиции на станции метро. Также на место прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.
Пресс-служба полиции сообщает, что в настоящее время участники происшествия доставлены в Киевский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.
Установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и имущественные преступления.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Однако далеко не все гладко прошло в метро.
Как сообщает NewsRoom, люди заблокировали комнату полиции, где сейчас находился подозреваемый в карманных кражах.
На записи слышно, как один из правоохранителей поясняет, что в комнате идут следственные действия. Однако женщина, которая называет себя женой задержанного, перебивает его и обвиняет во лжи.
"Это вы все говорите, чтобы они все разошлись!", - кричит женщина.